В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
- 13 ноября, 2026
- 10:05
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В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на автомагистрали в индийском штате Махараштра пострадали 38 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.
По имеющейся информации, грузовик, перевозивший автомобильные запчасти, потерял управление и дважды врезался сзади в пассажирский автобус, следовавший из Вирара в сторону Малвана.
От сильного удара автобуса опрокинулся и продолжил скользить по дороге еще около 200 метров. Несколько пассажиров оказались заблокированы внутри транспортного средства.
Прибывшие на место аварии полицейские и спасатели извлекли пассажиров из перевернувшегося автобуса, после чего пострадавших госпитализировали.