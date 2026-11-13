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    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика

    В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на автомагистрали в индийском штате Махараштра пострадали 38 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

    По имеющейся информации, грузовик, перевозивший автомобильные запчасти, потерял управление и дважды врезался сзади в пассажирский автобус, следовавший из Вирара в сторону Малвана.

    От сильного удара автобуса опрокинулся и продолжил скользить по дороге еще около 200 метров. Несколько пассажиров оказались заблокированы внутри транспортного средства.

    Прибывшие на место аварии полицейские и спасатели извлекли пассажиров из перевернувшегося автобуса, после чего пострадавших госпитализировали.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пассажирский автобус Индия
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