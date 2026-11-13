В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на автомагистрали в индийском штате Махараштра пострадали 38 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местные медиа, восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

По имеющейся информации, грузовик, перевозивший автомобильные запчасти, потерял управление и дважды врезался сзади в пассажирский автобус, следовавший из Вирара в сторону Малвана.

От сильного удара автобуса опрокинулся и продолжил скользить по дороге еще около 200 метров. Несколько пассажиров оказались заблокированы внутри транспортного средства.

Прибывшие на место аварии полицейские и спасатели извлекли пассажиров из перевернувшегося автобуса, после чего пострадавших госпитализировали.