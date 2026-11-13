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    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 10:02
    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии

    В странах Кавказа и Центральной Азии повышенный уровень топливного субсидирования, преобладание управляемых валютных режимов и значительная автономия центральных банков способствовали ослаблению передачи инфляционного давления от внешних потрясений.

    Как передает Report, об этом заявила экономист Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Кармен Найду в ходе презентации регионального экономического обзора Международного валютного фонда по государствам Ближнего Востока и Центральной Азии, проходившей в Узбекистане.

    К. Найду указала, что глубина кредитного рынка также оказывает значимое воздействие: в экономиках с менее развитыми кредитными рынками базовый индекс потребительских цен за двухлетний горизонт возрастает приблизительно на 2,3%.

    "В то же время в государствах с более развитыми кредитными рынками реакция оказывается статистически несущественной. В небольших финансовых системах, где инфляционные ожидания закреплены недостаточно надежно, а финансовые барьеры снижают эффективность передачи денежно-кредитной политики, шоки со стороны предложения вынуждают прибегать к более жестким монетарным инструментам для восстановления ценовой стабильности", - сказала она.

    Проведенный МВФ анализ свидетельствует о том, что топливное субсидирование и автономия центрального банка являются двумя наиболее значимыми факторами, определяющими межстрановые различия в трансмиссии инфляции. Далее следуют валютный режим, размер государственной задолженности и степень развитости кредитных рынков. Эксперт акцентировала внимание на том, что для региона долгосрочная устойчивость обусловлена прочностью институтов и проведением структурных преобразований.

    "При этом в условиях увеличения долговой нагрузки властям следует поддерживать бюджетный резерв и отказываться от универсальных топливных субсидий, которые способны усугубить инфляционное давление через каналы валютных и экономических ожиданий. Сбалансированный и перспективный набор политических мер, нацеленный на укрепление ожиданий и углубление кредитных рынков, по-прежнему остается приоритетной задачей для достижения макроэкономической стабильности", - заявила К. Найду.

    Karmen Naydu: "Yanacaq subsidiyaları Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində inflyasiya şoklarını yumşaldır"
    Karmen Naidoo: Fuel subsidies, central bank independence mitigate inflationary shocks in Caucasus, Central Asia
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