Karmen Naydu: "Yanacaq subsidiyaları Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində inflyasiya şoklarını yumşaldır"
Maliyyə
- 13 noyabr, 2026
- 10:21
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Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində yanacaq subsidiyalarının yüksək səviyyəsi, idarə olunan valyuta rejimlərinin üstünlük təşkil etməsi və Mərkəzi bankların əhəmiyyətli dərəcədə muxtariyyəti xarici sarsıntılardan qaynaqlanan inflyasiya təzyiqi axının zəifləməsinə kömək edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin iqtisadçısı Karmen Naydu fondun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya dövlətləri üzrə regional iqtisadi icmalının Özbəkistanda keçirilən təqdimatı zamanı bildirib.
Xəbər yenilənir
Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии
Karmen Naidoo: Fuel subsidies, central bank independence mitigate inflationary shocks in Caucasus, Central Asia
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