Германия заложила в бюджет на 2027 год более 210 млрд евро новых заимствований

Бюджетный комитет Германии завершил работу над проектом бюджета на 2027 год, предусмотрев более 210 млрд евро новых заимствований.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, комитет согласовал бюджетный пакет после нескольких недель переговоров.

Согласно информации, это второй по величине показатель с момента окончания Второй мировой войны.

Отмечается, что общие расходы бюджета составят 561 млрд евро, из которых 62 млрд евро предусмотрены на инвестиции.

Общий объем новых заимствований достигнет 210,4 млрд евро. Это немного ниже рекордного показателя в 215,4 млрд евро, зафиксированного в 2021 году во время пандемии COVID-19.

В указанную сумму входят 123 млрд евро заимствований из основного бюджета. При этом она не учитывает дополнительные средства, привлечение которых разрешено в рамках специальных механизмов, согласованных в прошлом году для увеличения расходов на инфраструктуру и оборону.

В ходе переговоров коалиция канцлера Фридриха Мерца отказалась от ряда ранее предложенных мер. В частности, было решено отменить план по введению налога на пластиковую упаковку, а введение налога на сладкие напитки отложить до 2028 года. Также отложено запланированное снижение налога на электроэнергию.

Кроме того, коалиция отказалась от планов по сокращению пособий для детей из малообеспеченных семей.