В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена за 9-й класс
Наука и образование
- 08 мая, 2026
- 16:22
В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена по программе общего (9-летнего) среднего образования, проведенного 12 апреля.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Учащиеся могут узнать результаты экзамена (общий балл по каждому предмету) отправив свой "рабочий номер" (8-значный код учащегося) на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).
Отметим, что результаты также размещены на сайте ГЭЦ.
