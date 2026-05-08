В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена за 9-й класс

В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена по программе общего (9-летнего) среднего образования, проведенного 12 апреля.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Учащиеся могут узнать результаты экзамена (общий балл по каждому предмету) отправив свой "рабочий номер" (8-значный код учащегося) на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Отметим, что результаты также размещены на сайте ГЭЦ.