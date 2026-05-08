Aprelin 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub
Elm və təhsil
- 08 may, 2026
- 16:03
Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub.
Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.
Bildirilib ki, şagirdlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı (hər fənn üzrə ümumi balı), həmçinin mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar) vasitəsilə "iş nömrəsi"ni (8 rəqəmli şagird kodunu) 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.
Qeyd edək ki, nəticələr DİM-in saytında da yerləşdirilib.
Son xəbərlər
17:12
İndoneziya səfiri Sumqayıtda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:12
Read Qasımov Bakıda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
17:01
Foto
İqtisadi Şuranın iclasında turizmin inkişafına dair qərarlar qəbul olunubTurizm
16:55
Mirsalam Qənbərov: Yeni qəsəbə salınır, lakin kanalizasiya sistemi düzgün qurulmurEkologiya
16:54
İkinci Dünya müharibəsi iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım ödənilibSosial müdafiə
16:53
Fransada məhkəmə antifaşistlərin yürüşlərinə qadağa qoyubDigər ölkələr
16:51
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçuları ilk günü medalsız başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
16:48
AFFA İntizam Komitəsi I Liqa klublarının futbolçularını diskvalifikasiya edibFutbol
16:46