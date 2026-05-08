    Aprelin 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    • 08 may, 2026
    • 16:03
    Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 12-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şagirdlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı (hər fənn üzrə ümumi balı), həmçinin mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar) vasitəsilə "iş nömrəsi"ni (8 rəqəmli şagird kodunu) 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər.

    Qeyd edək ki, nəticələr DİM-in saytında da yerləşdirilib.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Buraxılış imtahanları
    В Азербайджане объявлены результаты выпускного экзамена за 9-й класс

