В Азербайджане обнаружен лагерь, которому более 1 млн. лет

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В результате исследований, проведенных в окрестностях Мингечевирского озера, был обнаружен лагерь открытого типа первобытных людей, которому более 1 млн. лет.

Об этом Report сообщил замдиректор по научной работе Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории Наджаф Мусеибли.

По его словам, в результате проведенных во второй половине этого года археологических исследований на территории Габалы обнаружили относящиеся к Палеолиту (450-500 тыс. лет назад) каменные орудия труда, что доказывает, что люди обосновались на территории Габалы тысячи лет назад.

Н.Мусеибли добавил о продолжении в настоящее время исследовательских работ и раскопок в Шемкире: "Проводимые в Шемкире археологические работы являются особым проектом, осуществляемым Институтом археологии и этнографии совместно с сотрудниками Общественного объединения "Развитие регионов" и министерства культуры и туризма: "Уже 6 лет здесь с некоторыми перерывами проводятся археологические раскопки. Можно сказать, что уже раскрыта вся структура называемой "Нарынгала" центральной части города. Обнаружены очень ценные образцы архитектуры".

Н.Мусейбли добавил, что Шабрань и Шемкир являются территориями, где проводятся самые крупные относящиеся к средним векам раскопки на Кавказе: "Эти памятники представляют собой важное значение, как с точки зрения средних веков, так и туристического потенциала".