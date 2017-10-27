В Азербайджане обнародована сумма заработной платы учителей, прошедших диагностическую оценку

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день 150 тысяч учителей прошли диагностическую оценку. Среднемесячная заработная плата учителей, прошедших диагностическую оценку, составила 465 манатов".

Как сообщает Report, об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил во время выступления на церемонии награждения учителей государственными наградами.

По словам министра, важно привлечь учителей к тренингам, не отрывая от работы: "Для этого должны быть подготовлены и применены дистанционные программы повышения квалификации".

М.Джаббаров отметил, что на приемных экзаменах среди абитуриентов, набравших высокие баллы, растет количество выбравших специальность учителя: "В этом году 1359 человек, набравших более 500 баллов, выбрали специальность учителя".