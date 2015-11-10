Обнародован список новых популярных имен для новорожденных в Азербайджане

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В последнее время большинство имен для новорожденных в Азербайджане турецкого происхождения".

Об этом заявила Report заместитель председателя терминологической комиссии при Кабинете министров, доктор филологических наук, профессор Саялы Садыгова.

По ее словам, в течение года в список вошло много новых имен: "В последнее время родители предпочитают давать девочкам имена Дениз, Дарья, Дамла, Нургюн, Нурай, а мальчикам - Эльнур, Айдамир, Альпер. Альпер входит в список наиболее популярных имен".

С.Садыгова отметила, что некоторые родители неправильно оценивают работу терминологической комиссии в связи с именами: "У них создается такое впечатление, что будто бы терминологическая комиссия выступает против всех имен. Однако нашей основной целью является то, чтобы при озвучивании своих имен наши дети не стеснялись, а наоборот, чувствовали гордость. Насколько логично, когда родители хотят назвать своего ребенка Лимонадом?!".

Она подчеркнула, что в список не входят смешные, непонятные имена и называть ими детей не разрешается.

Заместитель председателя комиссии заявила, что исключение некоторых старинных имен из списка невозможно: "В Азербайджане заимствованные из арабского и персидского языков имена уже адаптированы к нашему языку и их нельзя исключить из списка".