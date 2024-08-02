В Азербайджане обеспечены работой еще 90 членов семей шехидов

В сертификационные комиссии при Министерстве науки и образования за весь период деятельности обратились более 3 700 граждан.

В сертификационные комиссии при Министерстве науки и образования за весь период деятельности обратились более 3 700 граждан.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, по итогам рассмотрения обращений приняты решения о привлечении к альтернативным работам около 600 граждан из социально уязвимых групп населения.

На начальном этапе рабочими местами обеспечены 90 членов семей шехидов.

Также к альтернативным работам привлечены почти 500 лиц с инвалидностью, единственные кормильцы в семье и граждане прочих категорий.