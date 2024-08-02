О нас

В Азербайджане обеспечены работой еще 90 членов семей шехидов

В Азербайджане обеспечены работой еще 90 членов семей шехидов В сертификационные комиссии при Министерстве науки и образования за весь период деятельности обратились более 3 700 граждан.
Наука и образование
2 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане обеспечены работой еще 90 членов семей шехидов

В сертификационные комиссии при Министерстве науки и образования за весь период деятельности обратились более 3 700 граждан.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию, по итогам рассмотрения обращений приняты решения о привлечении к альтернативным работам около 600 граждан из социально уязвимых групп населения.

На начальном этапе рабочими местами обеспечены 90 членов семей шехидов.

Также к альтернативным работам привлечены почти 500 лиц с инвалидностью, единственные кормильцы в семье и граждане прочих категорий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sertifikatlaşdırma komissiyasına müraciət edən 90 nəfər şəhid ailəsi üzvü işlə təmin olunub

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi