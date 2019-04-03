В Азербайджане объявлены экзамены в резидентуру

7 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап приемных экзаменов в резидентуру.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, приемные экзамены пройдут в трех зданиях в Баку и одном здании в Нахчыване.

Экзамены начнутся централизованно в 11:00 и продолжатся 2,5 часа. За 15 минут до начала экзамена в 10:45 вход на экзамен будет воспрещен. Прийти на экзамен нужно без опоздания в строго отведенное для этого время, отмеченное на листе допуска. Прием заявлений проводился ГЭЦ с 14 по 28 февраля. Заявления подали 930 кандидатов, из них 798 – в азербайджанский сектор и 132 – в русский сектор.

К надзору за ходом экзамена будут привлечены 9 руководителей и 86 контролеров.