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    В Азербайджане начнется мониторинг по соблюдению норм литературного языка в телепередачах

    К мониторингу в основном будут привлечены новостные программы и корреспонденты с большой аудиторией© Report/ Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Институт языкознания им.Насими национальной академии наук Азербайджана в марте приступит к очередным мониторингам по соблюдению норм литературного языка в телепередачах ".

    Об этом Report сообщила завотделом мониторингов Института языкознания Севиндж Алиева.

    По словам завотделом, новшеством в этом году станет привлечение к мониторингу региональных телеканалов: " К мониторингу в основном будут привлечены новостные программы и корреспонденты с большой аудиторией".

    Она напомнила, что в 2017 году сотрудники отдела провели тренинг на нескольких каналах: "Мы были на региональных каналах в Товузе и Гяндже. На телеканалах в этих регионах мы наблюдали очень грамотных ведущих и корреспондентов с высоким уровнем языка. Они еще больше работают над собой".

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