В Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профобразования

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профессионального образования на 2024-2025 учебный год.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается прием студентов в учреждения профессионального образования на 2024-2025 учебный год.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил директор Государственного агентства профессионального образования Джейхун Керемов.

Желающие получить профессиональное образование должны до 12 августа пройти регистрацию на платформе portal.edu.az и направить обращение посредством услуги "Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования".

Процесс приема открыт для получивших неполное и полное среднее образование.