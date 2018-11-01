 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане начался прием обращений школьников, желающих окончить школу экстерном

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался прием обращений школьников, желающих окончить экстерном уровень обучения по общему образованию. 

    Как сообщает Report, окончание средней школы экстерном распространяется на учащихся III классов в начальном, VIII – в общем среднем, X – в полном среднем образовании.

    Главными качествами, позволяющими экстерном закончить уровень обучения, являются физическое и психологическое здоровье, непринужденное и осмысленное усвоение учебного материала, легкое изучение иностранного языка и др.

    Для этого, ежегодно, не позднее 1 ноября, учителя и школьный психолог должны направить директору школы обоснованное общее представление. Вопрос обсуждается на педагогическом совете школы с участием родителей и принимается решение.

    На основе окончательного заключения министерства образования руководство школы в письменном виде информируется о согласии на непосещение учеником второго полугодия школы и продолжения обучения в следующем классе. Вопрос узаконивается приказом директора школы.

    Годовыми оценками окончивших уровень обучения экстерном учеников VIII и X классов считаются оценки за первое полугодие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi