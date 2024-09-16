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В Азербайджане начался новый учебный год

В Азербайджане начался новый учебный год В новом учебном году в первый класс по стране приняты 132 тысячи 261 ребенок, а в группы по подготовке к школе – 89 тысяч детей.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 00:00
В Азербайджане начался новый учебный год

В новом учебном году в первый класс по стране приняты 132 тысячи 261 ребенок, а в группы по подготовке к школе – 89 тысяч детей.

Как передает Report, в учреждениях общего образования при Управлении образования города Баку (УОГБ) в целом будут учиться 513 тысяч 698 учащихся. Из них 46 тысяч 98 будут учиться в первом классе, 44 тысячи 233 – в IX классе, 35 тысяч 757 – в X классе, 32 тысячи 260 – в XI классе, 156 – в XII классе.

В учреждения дошкольного образования при УОГБ поступил 45 тысяч 201 ребенок, а в группы по подготовке к школе учреждений общего образования – 29 тысяч 216 детей в возрасте пяти лет.

В 2024-2025 учебном году в учреждениях общего образования при УОГБ будут работать 29 тысяч 400 учителей, а в учреждениях дошкольного образования – 4830 воспитателей-учителей.

Отметим, что при УОГБ действуют 698 учебных заведений, 342 из них – учреждения дошкольного образования, 327 – общего образования, 3 – общие средние школы специального типа, 5 – очные и заочные вечерние школы, 12 – учреждения типа интерната, 9 – внешкольные учреждения.

Капитальный ремонт, реконструкция и строительство учебных заведений, оснащение их необходимым учебным оборудованием направлено в нашей стране на формирование еще более знающей и грамотной молодежи. На освобожденных от оккупации территориях в рамках первой Государственной программы по Великому возвращению продолжается строительство и ремонт учебных заведений.

В новом учебном году планируется восстановление образовательного процесса в Шуше, Ханкенди и Ходжалы.

В нынешнем году состоялось открытие нового здания полной средней школы имени Назима Гусейнова в селе Алпоуд Бардинского района, полной средней школы имени Чингиза Мурсалова в селе Вельвеля Губинского района, полной средней школы номер 2 имени Азиза Алиева в селе Газйан Уджарского района, общеобразовательной школы в селе Газвиноба Масаллинского района.

Отметим, что в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы исключительные заслуги принадлежат Фонду Гейдара Алиева.

Такие программы Фонда, как "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу", "Поддержка образованию", "Развитие детских домов и школ-интернатов" и другие проекты сыграли важную роль в развитии этой сферы.

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