Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в 08:48 по бакинскому времени в Азербайджане началась астрономическая зима.

Как сообщает Report, сегодня Земля переходит в точку зимнего солнцестояния. После этого начнется зимний период, характерный для северного полушария Земли.

Через несколько дней после перехода Земли в точку зимнего солнцестояния продолжительность дня станет увеличиваться, а ночи - уменьшаться. Характерной особенностью зимнего солнцестояния является то, что этот день является самым коротким в году, а ночь - самой длинной.