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    В Азербайджане началась астрономическая зима

    Земля переходит в точку зимнего солнцестояния

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в 08:48 по бакинскому времени в Азербайджане началась астрономическая зима. 

    Как сообщает Report, сегодня Земля переходит в точку зимнего солнцестояния. После этого начнется зимний период, характерный для северного полушария Земли. 

    Через несколько дней после перехода Земли в точку зимнего солнцестояния продолжительность дня станет увеличиваться, а ночи - уменьшаться. Характерной особенностью зимнего солнцестояния является то, что этот день является самым коротким в году, а ночь - самой длинной. 

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