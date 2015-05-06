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    ​В Азербайджане колледжи будут действовать при вузах

    Микаил Джаббаров: Это поможет более рациональному использованию ресурсов

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Колледжи в Азербайджане будут переданы в подчинение вузов.

    Как сообщает Report, об этом на встрече с членами клуба "Caspian European Club" заявил министр образования Микаил Джаббаров.

    По словам министра, большая часть ссузов переименована в колледжи: "Мы приступим к процессу их передачи в подчинение вузов. Думаю, что это также может обеспечить более рациональное использование ресурсов. С другой стороны, предложив степень суббакалавриата, мы сможем добиться повышения качества образования в ссузах и интереса к ним. Естественно, при этом будут рассмотрены и специальности".

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