​В Азербайджане колледжи будут действовать при вузах

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Колледжи в Азербайджане будут переданы в подчинение вузов.

Как сообщает Report, об этом на встрече с членами клуба "Caspian European Club" заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По словам министра, большая часть ссузов переименована в колледжи: "Мы приступим к процессу их передачи в подчинение вузов. Думаю, что это также может обеспечить более рациональное использование ресурсов. С другой стороны, предложив степень суббакалавриата, мы сможем добиться повышения качества образования в ссузах и интереса к ним. Естественно, при этом будут рассмотрены и специальности".