В Азербайджане изменены правила аккредитации образовательных учреждений

Внесены изменения в "Правила аккредитации образовательных учреждений", утвержденные постановлением Кабмина от 28 сентября 2010 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно обновленным правилам, максимальный балл по каждому критерию аккредитации будет рассчитываться на основе количества индикаторов и их максимальных оценок. Итоговый максимальный балл образовательного учреждения или программы будет складываться из суммы баллов по всем критериям.

При этом оценка максимального балла, устанавливаемого для образовательного учреждения или образовательной программы на основе баллов, набранных при аккредитации, определяется следующим образом:

85–100% от максимального балла - "соответствует";

70–84% - "в основном соответствует";

55–69% - "частично соответствует";

54% и ниже - "не соответствует".

Если учреждение или программа не проходят аккредитацию, Министерство образования должно приостановить их деятельность, рассмотреть вопросы реорганизации или закрытия, а учащихся перевести в другие учреждения. Кроме того, агентство будет обращаться в суд с требованием возмещения ущерба со стороны учреждения, прекратившего работу.