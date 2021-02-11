О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение

В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение В Азербайджане еще два университета приняли решение не возобновлять очное обучение с 15 февраля.
Наука и образование
11 февраля 2021 г. 17:29
В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение

В Азербайджане еще два университета приняли решение не возобновлять очное обучение с 15 февраля.

Как сообщает Report, Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) продолжат второй семестр в режиме онлайн.

"На лабораторных занятиях будет представлена виртуальная лаборатория”,- сказала Report пресс-секретарь АзТУ Севиндж Искендерова.

Напомним, что несколько дней назад Report проводил расследование о том, какие вузы возобновят очное обучение с 15 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Daha iki universitetdə ənənəvi tədris bərpa olunmayacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады
В Азербайджане стартовали республиканские предметные олимпиады
10 февраля 2021 г. 12:37
В Баку стартовал новый конкурс для учителей 
В Баку стартовал новый конкурс для учителей 
10 февраля 2021 г. 12:30
В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании
В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании
10 февраля 2021 г. 12:18
В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации
В Кыргызстане издана книга, разоблачающая армянские фальсификации
9 февраля 2021 г. 20:20
Посольство: Интерес азербайджанcких студентов к вузам Латвии вырос
Посольство: Интерес азербайджанcких студентов к вузам Латвии вырос
9 февраля 2021 г. 17:49
Начался прием документов в магистратуру
Начался прием документов в магистратуру
9 февраля 2021 г. 10:00
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
В каких университетах с 15 февраля восстановится очная форма обучения?
8 февраля 2021 г. 16:32
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Завтра пройдет тестовое оценивание для учеников IX классов
Завтра пройдет тестовое оценивание для учеников IX классов
8 февраля 2021 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi