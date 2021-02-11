В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение

В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение

В Азербайджане еще два университета приняли решение не возобновлять очное обучение с 15 февраля.

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В Азербайджане еще два университета приняли решение не возобновлять очное обучение с 15 февраля. Как сообщает Report, Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) продолжат второй семестр в режиме онлайн. "На лабораторных занятиях будет представлена виртуальная лаборатория”,- сказала Report пресс-секретарь АзТУ Севиндж Искендерова. Напомним, что несколько дней назад Report проводил расследование о том, какие вузы возобновят очное обучение с 15 февраля. Подпишитесь на наш Telegram канал

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