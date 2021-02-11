В Азербайджане еще два вуза не возобновят очное обучение

В Азербайджане еще два университета приняли решение не возобновлять очное обучение с 15 февраля.
Как сообщает Report, Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) продолжат второй семестр в режиме онлайн.
"На лабораторных занятиях будет представлена виртуальная лаборатория”,- сказала Report пресс-секретарь АзТУ Севиндж Искендерова.
Напомним, что несколько дней назад Report проводил расследование о том, какие вузы возобновят очное обучение с 15 февраля.