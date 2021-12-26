О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены

В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) прошел второй этап экзамена на сертификат профессионального бухгалтера (согласно законодательству).
Наука и образование
26 декабря 2021 г. 14:33
В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) прошел второй этап экзамена на сертификат профессионального бухгалтера (согласно законодательству).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, к экзамену были привлечены 1 главный экзаменатор, 2 экзаменатора, 20 супервайзеров-преподавателей, 2 дипломированных сотрудника.

В качестве меры предосторожности против заражения COVID-19 доступ в экзаменационный корпус разрешался только в медицинской маске, а температура тела кандидатов проверялась с помощью электронного термометра, который можно измерять дистанционно, а также использовались необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамен длился 3 часа и кандидатам было предложено 40 тестовых заданий для проверки своих знаний. Из 40 тестовых заданий 35 были закрытыми и 5 открытыми. На экзамене можно набрать максимум 100 баллов.

Результаты будут объявлены в течение ближайших 10 дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dövlət İmtahan Mərkəzi sınaq imtahanları keçirib

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi