В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) прошел второй этап экзамена на сертификат профессионального бухгалтера (согласно законодательству).

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) прошел второй этап экзамена на сертификат профессионального бухгалтера (согласно законодательству).

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, к экзамену были привлечены 1 главный экзаменатор, 2 экзаменатора, 20 супервайзеров-преподавателей, 2 дипломированных сотрудника.

В качестве меры предосторожности против заражения COVID-19 доступ в экзаменационный корпус разрешался только в медицинской маске, а температура тела кандидатов проверялась с помощью электронного термометра, который можно измерять дистанционно, а также использовались необходимые дезинфицирующие средства.

Экзамен длился 3 часа и кандидатам было предложено 40 тестовых заданий для проверки своих знаний. Из 40 тестовых заданий 35 были закрытыми и 5 открытыми. На экзамене можно набрать максимум 100 баллов.

Результаты будут объявлены в течение ближайших 10 дней.