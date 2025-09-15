Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежом

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 22:59
    В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежом

    В Министерстве науки и образования Азербайджана намерены ужесточить процедуру приема на государственную программу обучения за рубежом.

    Как сообщает Report, об этом в эфире программы Hədəf на Азербайджанском Телевидении (AzTV) заявил глава ведомства Эмин Амруллаев.

    Он отметил, что число заявителей на программу обучения за рубежом в текущем году составило около 900 человек.

    "Это крайне усложняло процесс отбора. Потому что когда два очень хороших кандидата претендуют на одно место, кто-то вынужденно остается в стороне. Мы стараемся выбрать лучших. Разумеется, в процессе проводятся и собеседования. Но нужно признать, что любое собеседование в определенной степени субъективно", - констатировал Э. Амруллаев.

    Он подчеркнул, что в Минобразования стремятся минимизировать упомянутую субъективность.

    "Мы хотим построить такую систему, чтобы критерии принятых на программу основывалось на заранее определенных высоких стандартах. В результате должны быть отобраны примерно 500 лучших кандидатов. Для этого мы думаем еще больше ужесточить процесс приема и направлять студентов в зарубежные университеты самого высокого уровня... Я уверен, что эта программа станет одной из основных опор независимости и развития Азербайджана. Потому что эти люди, получив образование за рубежом, через пять, десять, пятнадцать или даже двадцать лет вернутся в Азербайджан, и достигнут значительных успехов как в государственном, так и в частном секторе, внося вклад в развитие нашей страны", - добавил Э. Амруллаев.

    Министерство науки и образования Эмин Амруллаев высшее образование обучение за рубежом
    Emin Əmrullayev: Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında qəbul prosesi çətinləşdiriləcək

    Последние новости

    23:08

    Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:59

    В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежом

    Наука и образование
    22:47

    Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом Польши

    Другие страны
    22:42

    Министр: Качественное образование не может обходиться дешево

    Наука и образование
    22:34

    Эрсин Татар: Важно устранить статусное неравенство в кипрском вопросе

    Другие страны
    22:30

    Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    22:21

    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие

    Другие страны
    22:20

    Министр юстиции Ирана посетит Армению

    В регионе
    22:14

    Цена золота на Comex обновила исторический максимум

    Финансы
    Лента новостей