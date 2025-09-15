В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежом

В Министерстве науки и образования Азербайджана намерены ужесточить процедуру приема на государственную программу обучения за рубежом.

Как сообщает Report, об этом в эфире программы Hədəf на Азербайджанском Телевидении (AzTV) заявил глава ведомства Эмин Амруллаев.

Он отметил, что число заявителей на программу обучения за рубежом в текущем году составило около 900 человек.

"Это крайне усложняло процесс отбора. Потому что когда два очень хороших кандидата претендуют на одно место, кто-то вынужденно остается в стороне. Мы стараемся выбрать лучших. Разумеется, в процессе проводятся и собеседования. Но нужно признать, что любое собеседование в определенной степени субъективно", - констатировал Э. Амруллаев.

Он подчеркнул, что в Минобразования стремятся минимизировать упомянутую субъективность.

"Мы хотим построить такую систему, чтобы критерии принятых на программу основывалось на заранее определенных высоких стандартах. В результате должны быть отобраны примерно 500 лучших кандидатов. Для этого мы думаем еще больше ужесточить процесс приема и направлять студентов в зарубежные университеты самого высокого уровня... Я уверен, что эта программа станет одной из основных опор независимости и развития Азербайджана. Потому что эти люди, получив образование за рубежом, через пять, десять, пятнадцать или даже двадцать лет вернутся в Азербайджан, и достигнут значительных успехов как в государственном, так и в частном секторе, внося вклад в развитие нашей страны", - добавил Э. Амруллаев.