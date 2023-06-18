В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.
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Экзамен во всех зданиях начнется одновременно в 10:00. Кандидаты, прибывшие после 09:45, не будут пропущены в экзаменационные здания.
Кандидат должен иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.
Продолжительность экзамена составляет три часа, и кандидату будет представлено 40 тестовых заданий по законодательству, связанных с выбранным им типом сертификата профессионального бухгалтера.
Отметим, что экзамен будет проведен на бумажных носителях в четырех зданиях в Баку.