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В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.
Наука и образование
18 июня 2023 г. 06:46
В Азербайджане будет проведен второй этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет второй этап (по законодательству) экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, регистрация велась через сайт центра, и для участи обратились 922 человека.

Экзамен во всех зданиях начнется одновременно в 10:00. Кандидаты, прибывшие после 09:45, не будут пропущены в экзаменационные здания.

Кандидат должен иметь при себе "лист пропуска на экзамен" и удостоверение личности.

Продолжительность экзамена составляет три часа, и кандидату будет представлено 40 тестовых заданий по законодательству, связанных с выбранным им типом сертификата профессионального бухгалтера.

Отметим, что экзамен будет проведен на бумажных носителях в четырех зданиях в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi keçiriləcək

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