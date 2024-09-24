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В Азербайджане более 3 тыс. учителей успешно прошли повторную сертификацию

В Азербайджане более 3 тыс. учителей успешно прошли повторную сертификацию В Азербайджане 3 393 учителя успешно прошли повторную сертификацию.
Наука и образование
24 сентября 2024 г. 15:41
В Азербайджане более 3 тыс. учителей успешно прошли повторную сертификацию

В Азербайджане 3 393 учителя успешно прошли повторную сертификацию.

Как сообщает Report, явка на собеседованиях составила 99%.

Должностной оклад 3 252 преподавателей, прошедших повторную сертификацию, будет повышен на 35%, 24 преподавателей – на 10%.

С результатами этапа собеседования преподаватели смогут ознакомиться через свои личные кабинеты в разделе "Сертификация" на portal.edu.az.

Прием жалоб от недовольных результатами собеседования учителей начнется с 12:00 25 сентября. Они смогут подать апелляцию в течение 24 часов через свои личные кабинеты.

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