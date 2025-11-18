В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 ноября проведет очередной экзамен для водителей такси.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, на экзамен зарегистрировались 1 680 человек.

Экзамен будет проходить в две смены в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ в Баку и в средней школе №12 имени Вагифа Алиева в Гяндже.

Экзамен продлится 1 час. Участники смогут ознакомиться с результатами после завершения экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени.

Кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по ссылке.