    В Азербайджане более 1 600 таксистов будут сдавать экзамен

    Наука и образование
    • 18 ноября, 2025
    • 09:45
    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 ноября проведет очередной экзамен для водителей такси.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, на экзамен зарегистрировались 1 680 человек.

    Экзамен будет проходить в две смены в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ в Баку и в средней школе №12 имени Вагифа Алиева в Гяндже.

    Экзамен продлится 1 час. Участники смогут ознакомиться с результатами после завершения экзамена или по истечении отведенного на экзамен времени.

    Кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по ссылке.

