В Азербайджане 500 человек получили право на обучение за рубежом в рамках Госпрограммы

Обнародованы результаты приема на магистратуру в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы" .

Как сообщили Report в Министерстве образования и науки, по результатам конкурса, право на обучение в магистратуре по Госпрограмме получили 356 человек.

В целом, в рамках Госпрограммы на 2025–2026 учебный год право на обучение на уровне бакалавриата получили 125 человек, магистратуры – 356 человек, докторантуры – 19 человек.

Всего право на обучение получили 500 человек, из которых 160 человек будут обучаться в вузах, входящих в десятку лучших университетов, таких как Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, National University of Singapore, University of Oxford, University of California, Berkeley, ETH Zurich, University of Oxford, Harvard University, Yale University.