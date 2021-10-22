В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Азербайджане с момента начала занятий и по сей день 19 из 4 432 общеобразовательных учебных заведений (0,4%) и 505 из 89 674 классов (0,6%) перешли на дистанционную форму обучения.

В Азербайджане с момента начала занятий и по сей день 19 из 4 432 общеобразовательных учебных заведений (0,4%) и 505 из 89 674 классов (0,6%) перешли на дистанционную форму обучения.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации министерств образования и здравоохранения.

Отмечается, что в 72 из этих классов уже восстановлена очная форма обучения: "В настоящее время 433 класса продолжают получать образование в дистанционной форме. До сих пор 3 477 (0,2%) из 1 595 108 учеников, 2 494 (1%) из 229 871 работников школ заразились COVID-19. Число заражений по I-IV классам составляет 637 человек, V-IX классам - 1755 человек, X-XI классам - 898 человек".