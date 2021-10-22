О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19 В Азербайджане с момента начала занятий и по сей день 19 из 4 432 общеобразовательных учебных заведений (0,4%) и 505 из 89 674 классов (0,6%) перешли на дистанционную форму обучения.
Наука и образование
22 октября 2021 г. 12:27
В Азербайджане 19 школ и 505 классов перешли на онлайн-обучение из-за COVID-19

В Азербайджане с момента начала занятий и по сей день 19 из 4 432 общеобразовательных учебных заведений (0,4%) и 505 из 89 674 классов (0,6%) перешли на дистанционную форму обучения.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации министерств образования и здравоохранения.

Отмечается, что в 72 из этих классов уже восстановлена очная форма обучения: "В настоящее время 433 класса продолжают получать образование в дистанционной форме. До сих пор 3 477 (0,2%) из 1 595 108 учеников, 2 494 (1%) из 229 871 работников школ заразились COVID-19. Число заражений по I-IV классам составляет 637 человек, V-IX классам - 1755 человек, X-XI классам - 898 человек".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa görə 19 məktəb, 505 sinif distant təhsilə keçib

Другие новости из категории

Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели
Перевод школ на дистанционку не планируется в ближайшие недели
22 октября 2021 г. 12:29
В Азербайджане 3 477 учеников заразились COVID-19
В Азербайджане 3 477 учеников заразились COVID-19
22 октября 2021 г. 12:13
Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус
Среди студентов ряда вузов Азербайджана обнаружен коронавирус
20 октября 2021 г. 15:11
Еще одна бакинская школа перешла на дистанционное обучение
Еще одна бакинская школа перешла на дистанционное обучение
19 октября 2021 г. 19:32
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
18 октября 2021 г. 17:06
В Баку школа-лицей №20 закрыта из-за коронавируса
В Баку школа-лицей №20 закрыта из-за коронавируса
18 октября 2021 г. 13:21
В Баку открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры
ФотоВ Баку открылась азербайджано-французская выставка труда и карьеры
15 октября 2021 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi