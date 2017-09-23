Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджан пришла осень.

Как сообщает Report, осень на территорию страны пришла 23 сентября в 00:02 по бакинскому времени.

В этот день наступает осеннее равноденствие. Продолжительность дня и ночи будет одинаковой. Начиная именно с этого дня ночи будут удлиняться, а дни укорачиваться. Солнце из северного полушария переходит в южное.

Ночи будут удлиняться до 21 декабря, в этот день будет самая длинная ночь в году. Зима в стране в этом году наступит 21 декабря в 20:28 по бакинскому времени.