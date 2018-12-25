В АУЯ обсудили книгу академика Рамиза Мехтиева

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков обсудили книгу академика Рамиза Мехтиева "Григорианская церковь как инструмент шпионажа против сефевидского государства XVII - первая четверть XVIII вв".

Как сообщает Report, мероприятие открыл ректор АУЯ Кямал Абдулла, отметив, что книга является логическим продолжением исследований, которые Рамиз Мехтиев проводил годами.

По его словам, академик Р.Мехтиев во многих своих произведениях представлял обществу, науке свои мысли об истории, культуре, сегодняшнем дне и будущем Азербайджана: "Все эти произведения были посвящены философии государственности".

К.Абдулла отметил, что его высказывания, мысли о формировании армянского государства, формировании общества - шаги по освещению исследований в направлении азербайджановедения.

Ведущий научный работник научно-исследовательской лаборатории азербайджановедения, профессор Солмаз Рустамова-Тохиди подчеркнула, что академик обратился к истории государственности Азербайджана последних лет: "Сегодня в реалиях Азербайджана армянский фактор - большая угроза государственности. В такое время издание данной книги очень важно. В книге также изобличены надуманные высказывания армянских историков".

Мероприятие продолжилось обсуждением книги.

Отметим, что книга состоит из введения, 4 глав и заключения.