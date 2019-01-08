В "ASAN xidmət" на 2 вакантных места подали документы 52 человека

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр вынес на собеседование 66 (2 должности по типу А, 64 должности по типу В) вакантных мест, относящихся к административных должностям на госслужбе в 11-ти имеющихся госорганах.
Как сообщили Report в центре, с зарегистрировавшимися на данные позиции 150 кандидатами планируется провести 234 собеседования.
Самый высокий конкурсный показатель - на должность ведущего советника в секторе Вопросы электронного правительства отдела Электронное правительство и цифровые инновации (26 кандидатов на 1 вакантное место) Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) и главного советника (26 кандидатов на 1 вакантное место) в секторе Организация мобильной службы в Масаллинском региональном центре ASAN xidmət, ведущего советника (18 кандидатов на 1 вакантное место) в секторе Учет государственного долга и отчета Госагентства по управлению госдолгом министерства финансов.
Собеседования планируется проводить 14-28 января. Прошедшие регистрацию для участия в собеседовании кандидаты более точную информацию о времени и месте проведения собеседования могут узнать отсюда.
Кандидаты должны прийти в здание, где будет проведиться собеседование, как минимум за 30 минут до начала.
Samirə AbdullayevaАвтор новости