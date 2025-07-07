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В 900 детсадах проведен мониторинг питания и инфраструктуры 

В 900 детсадах проведен мониторинг питания и инфраструктуры  10:26
Наука и образование
7 июля 2025 г. 11:10
В 900 детсадах проведен мониторинг питания и инфраструктуры 

Государственное агентство дошкольного и общего образования и Институт пищевой безопасности Азербайджана провели мониторинг питания и инфраструктуры в 900 дошкольных образовательных учреждениях в Баку и регионах страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства науки и образования за 2024-2025 учебный год.

Отмечено, что около 3,2 тыс. директоров, поваров и помощников поваров детских садов прошли тренинги.

Согласно отчету, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов общей вместимостью 900 мест, из которых 2 уже открыты, планируется открыть еще 9. Кроме того, с начала этого года капитально отремонтированы 5 дошкольных образовательных учреждения.

В 2024 году были введены в эксплуатацию 14 новых дошкольных образовательных учреждений.

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Версия на азербайджанском языке Qida və infrastruktur üzrə 900 bağçada monitorinqlər keçirilib

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