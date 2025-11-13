В 2026 году около 25 тыс. учителей будут привлечены к сертификации

Для дошкольного образования около 600 тыс. детей в Азербайджане необходимо 2,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

По его словам, обеспечение этих средств на следующий год нереально.

Амруллаев также коснулся сертификационных экзаменов учителей.

"В 2026 году около 25 тысяч учителей будут привлечены к сертификации. В следующем году в целом прогнозируется выделение около 213 млн манатов на дополнительные выплаты к заработной плате учителей. Учителя, не сумевшие пройти экзамен, будут привлечены к повторной сертификации в 2027 году. Для качественного образования мы должны требовать более высоких стандартов от учителей. Снижать требования к учителям, одновременно повышая ожидания от качества образования, неверно", - сказал министр.