В 2025 году жители Земли увидят два солнечных и два лунных затмения

В 2025 году на Земле можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

В 2025 году на Земле можно будет наблюдать два солнечных и два лунных затмения.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Первое частичное солнечное затмение произойдет 29 марта. Оно начнется в 12:50:35 и продлится до 16:43:25 (3 часа 52 минуты 50 секунд). Затмение будет видно на севере России, в Европе, Северо-Западной Африке и Атлантическом океане. На территории Азербайджана затмение наблюдаться не будет.

Второе частичное солнечное затмение произойдет 21 сентября. Оно начнется 21 сентября в 21:29:32 и продлится до 22 сентября 01:53:33 (4 часа 22 минуты). Затмение будет видно в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде. На территории Азербайджана затмение наблюдаться не будет.

Первое полное лунное затмение состоится 14 марта. Оно начнется в 09:09:33 и продлится до 12:47:48 (3 часа 38 минут). Затмение будет наблюдаться в Тихом океане, Америке, Западной Европе, Западной Африке. Поскольку во время затмения Луна будет находится ниже горизонта, его не будет видно из Азербайджана.

Второе полное лунное затмение произойдет 7 сентября. Оно начнется в 20:27:02 и продлится до 23:56:26 (3 часа 29 минут 24 секунды). Затмение будет видно в Европе, Африке, Азии и Австралии. В Азербайджане полное лунное затмение можно будет наблюдать с вечера до полуночи.