В 2022/2023 учебном году в БГУ принято 120 иностранных студентов

120 иностранных граждан приняты в Бакинский государственный университет (БГУ) в 2022/2023 учебном году.

120 иностранных граждан приняты в Бакинский государственный университет (БГУ) в 2022/2023 учебном году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе БГУ.

В сообщении сказано, что прием иностранных граждан и сбор данных иностранных студентов, обучающихся в нашей стране, осуществляется через соответствующие электронные ресурсы (portal.edu.az и atis.edu.az). Много заявок на обучение в Бакинском государственном университете поступает из Турции, Ирана, России, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Бангладеш, Чада, Украины, Грузии, Китая, Нигерии, Кувейта и других стран.

"На 2022/2023 учебный год в БГУ принято 120 иностранных граждан, в том числе 34 в бакалавриат, 28 в магистратуру, 7 в докторантуру и 51 в подготовительную группу. Это большой показатель по сравнению с предыдущими годами. Процесс приема иностранных граждан в БГУ продолжается" - отметили в университете.