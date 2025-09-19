Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Узбекистан, ИБР и ЮНИСЕФ запускают проект SmartED стоимостью $220 млн

    Наука и образование
    • 19 сентября, 2025
    • 16:05
    Узбекистан, ИБР и ЮНИСЕФ запускают проект SmartED стоимостью $220 млн

    Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана, ЮНИСЕФ и Исламский банк развития (ИБР) запускают проект SmartED - крупнейшую на сегодняшний день инвестицию в образовательный сектор страны общей стоимостью $220 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает ИБР.

    В рамках инициативы министерство и ЮНИСЕФ подписали соглашения на сумму $19,2 млн, которые предусматривают пилотирование инклюзивных моделей образования, модернизацию национальной учебной программы и системы оценки, а также совершенствование механизмов обеспечения качества.

    Реформы направлены на внедрение инноваций, равенства и международных стандартов в каждую школьную аудиторию в Узбекистане.

    ИБР Узбекистан образовательный сектор проект ЮНИСЕФ

