Узбекистан, ИБР и ЮНИСЕФ запускают проект SmartED стоимостью $220 млн
Наука и образование
- 19 сентября, 2025
- 16:05
Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана, ЮНИСЕФ и Исламский банк развития (ИБР) запускают проект SmartED - крупнейшую на сегодняшний день инвестицию в образовательный сектор страны общей стоимостью $220 млн.
Как передает Report, об этом сообщает ИБР.
В рамках инициативы министерство и ЮНИСЕФ подписали соглашения на сумму $19,2 млн, которые предусматривают пилотирование инклюзивных моделей образования, модернизацию национальной учебной программы и системы оценки, а также совершенствование механизмов обеспечения качества.
Реформы направлены на внедрение инноваций, равенства и международных стандартов в каждую школьную аудиторию в Узбекистане.
