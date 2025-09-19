Узбекистан, ИБР и ЮНИСЕФ запускают проект SmartED стоимостью $220 млн

Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана, ЮНИСЕФ и Исламский банк развития (ИБР) запускают проект SmartED - крупнейшую на сегодняшний день инвестицию в образовательный сектор страны общей стоимостью $220 млн.

Как передает Report, об этом сообщает ИБР.

В рамках инициативы министерство и ЮНИСЕФ подписали соглашения на сумму $19,2 млн, которые предусматривают пилотирование инклюзивных моделей образования, модернизацию национальной учебной программы и системы оценки, а также совершенствование механизмов обеспечения качества.

Реформы направлены на внедрение инноваций, равенства и международных стандартов в каждую школьную аудиторию в Узбекистане.