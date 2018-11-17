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    Утверждена Госпрограмма по повышению конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане

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    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы».

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

    "Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с направлениями формирования современной системы образования, предусмотренной в пункте 7.2 «Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года номер 800, постановляю:

    1.Утвердить «Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы».

    2.Министерству образования Азербайджанской Республики:

    2.1. координировать осуществление мер, предусмотренных в Государственной программе, утвержденной частью 1-й настоящего Распоряжения;

    2.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе исполнения Государственной программы.

    3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

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