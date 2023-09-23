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Утвержден предел численности работников аппарата и структур министерства науки и образования

Утвержден предел численности работников аппарата и структур министерства науки и образования В Азербайджане утвержден предел численности работников аппарата и структур Министерства науки и образования
Наука и образование
23 сентября 2023 г. 15:02
Утвержден предел численности работников аппарата и структур министерства науки и образования

В Азербайджане утвержден предел численности работников аппарата и структур министерства науки и образования.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, число сотрудников аппарата министерства утверждено в количестве 180 штатных единиц, работников Государственного агентства по науке и высшему образованию при министерстве - 43 штатных единиц, Государственного агентства по профессиональному образованию - 43 штатных единиц, Государственного агентства по дошкольному и общему образованию - 882 штатных единиц.

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