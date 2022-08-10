Утвержден первый список лиц по обучению за рубежом по госпрограмме

Определены результаты первого процесса приема заявок в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Определены результаты первого приема заявок в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Сообщается, что с заявками для участия в госпрограмме обратились 673 человека по 15 приоритетным специальностям в 30 странах мира.

По предварительным результатам, в госпрограмму по соответствующим критериям отбора были приняты 80 кандидатов в бакалавриат и 149 кандидатов в магистратуру. Ответы на другие заявки будут обнародованы в ближайшие недели.

Обращения участников программы в основном были связаны со специальностями инженерия, финансы, экономика, информационные технологии, образование. Получившие стипендию студенты будут обучаться в Университете Билкент, Университете Коч, Центрально-восточном техническом университете, Университете Бонна, Университете Фрайбурга, Стэнфордском университете, Нью-Йоркском университете, Техасском университете A&M, Университете Джорджа Вашингтона, Лондонском имперском колледже, Кембриджском университете, Лондонском королевском колледже, Лондонской школе бизнеса, Университетском колледже Лондона, Университете Уорика, Университете Страсбурга, Университете Тарту, Сапиенсом университете Рима, Миланском техническом университете, Университете Торонто, Университете Макгилла, Университете Британской Колумбии, Амстердамском университете, Корейском институте передовых технологий (KAIST), Наньянском технологическом университете Сингапура, Университете Монаша, Сиднейском университете, Левенском университете.

Отметим, что с учетом предоставления 400 стипендий в годовом целевом показателе госпрограммы и наличия свободных стипендиальных мест в существующей квоте по уровню магистратуры, с 10 по 25 августа 2022 года объявляется повторный прием документов.