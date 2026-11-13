В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение
- 13 ноября, 2026
- 15:09
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После нескольких дней относительно теплой погоды с вечера 15 ноября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Прогнозируется периодическое усиление северо-западного ветра, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 16 ноября местами ожидаются осадки. С вечера 15 ноября, начиная с северных и западных районов, ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятно усиление осадков, грозы, град, в горных районах выпадет снег.
Не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкорано-Астаринского региона.
Неустойчивая погода продлится до вечера 16 ноября.