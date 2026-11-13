В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение

После нескольких дней относительно теплой погоды с вечера 15 ноября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Прогнозируется периодическое усиление северо-западного ветра, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 16 ноября местами ожидаются осадки. С вечера 15 ноября, начиная с северных и западных районов, ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятно усиление осадков, грозы, град, в горных районах выпадет снег.

Не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкорано-Астаринского региона.

Неустойчивая погода продлится до вечера 16 ноября.