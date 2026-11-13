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    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение

    Экология
    • 13 ноября, 2026
    • 15:09
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10° - Предупреждение

    После нескольких дней относительно теплой погоды с вечера 15 ноября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Прогнозируется периодическое усиление северо-западного ветра, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 16 ноября местами ожидаются осадки. С вечера 15 ноября, начиная с северных и западных районов, ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятно усиление осадков, грозы, град, в горных районах выпадет снег.

    Не исключается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкорано-Астаринского региона.

    Неустойчивая погода продлится до вечера 16 ноября.

    Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Havanın temperaturu 5-10 dərəcə enəcək - Xəbardarlıq
    44 filmi
    44 filmi

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