Пассажиров рейса Новосибирск-Бишкек эвакуировали после сообщения о возможной бомбе
- 13 ноября, 2026
- 16:58
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Поступило сообщение о возможном наличии взрывного устройства на борту воздушного судна авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск-Бишкек.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа, об этом сообщили в компании "Аэропорты Кыргызстана".
Затем самолет благополучно приземлилось в международном аэропорту "Манас".
"Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 158 пассажиров, все они в безопасности, никто не пострадал. В соответствии с установленными процедурами авиационной безопасности самолет был размещен на удаленной стоянке на безопасном расстоянии от пассажирского терминала и других воздушных судов. Все пассажиры были оперативно эвакуированы с борта. В целях обеспечения безопасности багаж, ручная кладь и личные вещи пассажиров временно оставлены в самолете", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты кинологической службы с привлечением служебных собак проводят осмотр воздушного судна на предмет обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных предметов.
После завершения проверки самолета будет проведен дополнительный досмотр всего багажа и ручной клади.