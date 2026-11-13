Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера

В государственных театрах Азербайджана необходимо восстановить должности художественного руководителя и главного режиссера.

Как сообщает Report, об этом заявил театровед, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли в ходе общественных обсуждений на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана", организованных Комитетом Милли Меджлиса по культуре.

Эксперт подчеркнул важность возвращения штатных единиц, упраздненных в результате театральных реформ в начале текущего года:

"Считаем этот вопрос очень серьезным. Театр не может функционировать без главного режиссера и художественного руководителя".