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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера

    Kультурная политика
    • 13 ноября, 2026
    • 16:51
    Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера

    В государственных театрах Азербайджана необходимо восстановить должности художественного руководителя и главного режиссера.

    Как сообщает Report, об этом заявил театровед, заслуженный деятель искусств Ильхам Рагимли в ходе общественных обсуждений на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана", организованных Комитетом Милли Меджлиса по культуре.

    Эксперт подчеркнул важность возвращения штатных единиц, упраздненных в результате театральных реформ в начале текущего года:

    "Считаем этот вопрос очень серьезным. Театр не может функционировать без главного режиссера и художественного руководителя".

    Театр Межкультурный диалог
    İlham Rəhimli: Dövlət teatrlarında bədii rəhbər, baş rejissor kimi vəzifələr bərpa edilməlidir
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