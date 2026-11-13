Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Мерц призвал США не допустить "сюрпризов" в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 16:59
    Мерц призвал США не допустить сюрпризов в переговорах по Украине

    Предметные мирные переговоры по Украине с участием европейских представителей могут состояться в ближайшие недели.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в кулуарах встречи лидеров ЕС в Дублине.

    "Ожидается, что в ближайшие недели впервые пройдут предметные мирные переговоры по Украине с участием европейских представителей", - заявил канцлер, призвав США координировать свои действия с Европой и Украиной.

    "Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа". Поэтому я хочу очень четко донести наше послание до Соединенных Штатов: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе "Команды Европы" и "Команды Украины"", - сказал канцлер.

    Мерц также отметил, что Европе не нужно обсуждать с Россией европейскую архитектуру безопасности. По его словам, этот вопрос является новым требованием Москвы в рамках любого мирного процесса по Украине.

    Российско-украинский конфликт Фридрих Мерц Европейский союз (ЕС) Соединенные Штаты Америки (США)
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