Мерц призвал США не допустить "сюрпризов" в переговорах по Украине

Предметные мирные переговоры по Украине с участием европейских представителей могут состояться в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в кулуарах встречи лидеров ЕС в Дублине.

"Ожидается, что в ближайшие недели впервые пройдут предметные мирные переговоры по Украине с участием европейских представителей", - заявил канцлер, призвав США координировать свои действия с Европой и Украиной.

"Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент Анкориджа". Поэтому я хочу очень четко донести наше послание до Соединенных Штатов: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе "Команды Европы" и "Команды Украины"", - сказал канцлер.

Мерц также отметил, что Европе не нужно обсуждать с Россией европейскую архитектуру безопасности. По его словам, этот вопрос является новым требованием Москвы в рамках любого мирного процесса по Украине.