Уточнены новые условия трудоустройства на госслужбу

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Проект условий и правил трудоустройства на государственную службу подготовлен и представлен в Кабинет министров".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, в проекте уточнены новые условия трудоустройства на все должности на госслужбе: "Это в первую очередь условия в связи со специализацией, знаниями и навыками кандидатов. Как различаются между собой должности на госслужбе, так и различается условия приема на них".

Б. Халилов отметил, что в настоящее время формируется нормативно-правовая база для внесения изменений в законодательство по приему на госслужбу: "Вероятно, в октябре состоится первый тестовый экзамен. Этот экзамен будет для всех должностей госслужбы. Для получения сертификата экзамена будут иметься соответствующие проходные баллы".