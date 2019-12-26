Уточнен график занятий в азербайджанских школах с пятидневной и шестидневной рабочей неделей

Уточнен график занятий в азербайджанских школах c пятидневной и шестидневной рабочей неделей.

Как сообщает Report, согласно изменениям в календарь, график занятий на 28 и 29 декабря определен в следующем порядке:

В школах с пятидневной рабочей неделей 28 декабря состоятся занятия, которые приходились на 3 января будущего года. На 29 декабря перенесены занятия за 6 января.

Кроме того, в школах-шестидневках 29 декабря состоятся занятия за 3 января будущего года, а 4 и 6 января – учебный день для VIII, IX, X, XI классов.