Установлены штрафы в связи с нарушением требований по обеспечению библиотек бесплатными обязательными экземплярами

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон в связи с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, согласно документу, в кодекс добавлена статья 192 под названием "Нарушение требований относительно обеспечения библиотек бесплатными обязательными экземплярами".

Согласно данной статье, за нарушение требований по обеспечению библиотек бесплатными обязательными экземплярами должностные лица будут оштрафованы на сумму 100 манатов, а юридические лица - на 500 манатов.