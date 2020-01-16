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Установлена дата вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру

Установлена дата вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру

Установлена дата проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в 2020 году вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру, госслужбу, испытательных экзаменов, 1-го этапа выпускных экзаменов IX классов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен по иностранному языку для желающих поступить в докторантуру и диссертантуру пройдет 26 января. 

2 февраля пройдет испытательный экзамен по приему в магистратуру. 

16 февраля пройдет испытательный экзамен (по I-IV группам специальностей, II этап) по модели вступительного экзамена для желающих поступить в бакалавриат вузов.  

Вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА состоится 23 февраля. 

Первый этап выпускных экзаменов для учащихся на базе общего среднего образования (9-летнее образование) по городам и регионам страны (а также вступительных экзаменов в колледжи выпускников прежних лет) пройдет в марте (1, 9, 15, 29 марта). 

С графиком других экзаменов можно ознакомиться здесь. 

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