Установлена дата вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру

Установлена дата проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в 2020 году вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру, госслужбу, испытательных экзаменов, 1-го этапа выпускных экзаменов IX классов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен по иностранному языку для желающих поступить в докторантуру и диссертантуру пройдет 26 января.

2 февраля пройдет испытательный экзамен по приему в магистратуру.

16 февраля пройдет испытательный экзамен (по I-IV группам специальностей, II этап) по модели вступительного экзамена для желающих поступить в бакалавриат вузов.

Вступительный экзамен в магистратуру вузов и НАНА состоится 23 февраля.

Первый этап выпускных экзаменов для учащихся на базе общего среднего образования (9-летнее образование) по городам и регионам страны (а также вступительных экзаменов в колледжи выпускников прежних лет) пройдет в марте (1, 9, 15, 29 марта).

С графиком других экзаменов можно ознакомиться здесь.