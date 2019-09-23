ГЭЦ: Уровень знаний большинства поступивших в частные вузы неудовлетворителен

"Частные вузы должны повысить уровень образования и сделать значительные скидки в оплате за обучение для высокоинтеллектуальных студентов. К сожалению, многие частные университеты не так уж и заинтересованы в этом".

Как сообщает Report, об этом отмечается в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Было отмечено, что частные вузы в основном занимаются подготовкой специалистов по гуманитарным и экономическим специальностям: "Конкурс в большинстве этих вузов низок, так как в своих заявлениях абитуриенты последними отмечают частные вузы. Первыми они зачастую кодируют специальности в государственных вузах.

В 2018 году лишь 9.65% (в 2017 году этот показатель составил 9.07%) абитуриентов при кодировании специальности первыми указали частные вузы. В начале 2000-х годов данный показатель составлял 0.67%. Несмотря на истечение более 15-ти лет, прогресс в этой области незначителен. С этой точки зрения, поступающими в частные вузы в основным являются абитуриенты, не сумевшие попасть в государственные вузы. Причем, уровень знаний подавляющего большинства из них неудовлетворителен".