Управление: Проблемы в отопительной системе бакинских школ оперативно решаются

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, проведены предварительные мониторинги для проверки готовности к осенне-зимнему сезону 2021/2022 учебного года.

В общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, проведены предварительные мониторинги для проверки готовности к осенне-зимнему сезону 2021/2022 учебного года.

В ответ на запрос Report в Управлении сообщили, что в ходе мониторинга были осмотрены котельные, отопительные линии, радиаторы.

После мониторинга в оперативном порядке были заменены вышедшие из строя радиаторы, циркуляционные насосы, обновлены отопительные линии.

"В ходе мониторингов, наряду с устранением выявленных недочетов в отопительной системе учебных заведений, внимание было уделено и устранению текущих проблем. Если в течение сезона возникают какие-либо проблемы, они оперативно решаются. 133 подведомственных Управлению общеобразовательных учебных заведения обеспечивается теплом в централизованном порядке со стороны ОАО "Азеристиликтеджхизат", 179 – за счет индивидуальных котельных, 7 – в индивидуальном и централизованном порядке", - сказали в Управлении.