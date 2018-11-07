Управление: Подача отопления в бакинские школы начнется с 15 ноября

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "С 15 ноября во все общеобразовательные учебные заведения Баку подадут отопление".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в секторе по связям с общественностью Управления образования города Баку.

В управлении отметили, что подача отопления в общеобразовательные учебные заведения начинается ежегодно с 15 ноября, согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджанской Республики.

"Из общеобразовательных учебных заведений, находящихся в ведомстве Управления образования города Баку, 137 обеспечиваются отоплением в централизованном порядке со стороны ОАО "Азеристилик", 167 – за счет частных котельных, 6 – в частном и централизованном порядке", - подчеркнули в Управлении.