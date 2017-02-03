Управление образования города Баку сделало заявление по поводу нанесения учащемуся во дворе школы ножевого ранения

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку внесло ясность в вопрос, связанный с нанесением учащемуся в столице ножевого ранения.

Как сообщили Report в управлении, по информации, поступившей из средней школы № 217, до начала занятий, около 8 часов утра 3 февраля, ученик IX класса Н. Мусаев нанес ножевое ранение однокласснику Э. Аманову.

На место происшествия вызвали врачей скорой неотложной медицинской помощи, которые увезли Э. Аманова в больницу.

Н. Мусаев был доставлен в 40-е отделение полиции Бинагадинского РУП для проведения допроса.

Отмечается, что успеваемость, посещаемость и поведение обоих школьников было нормальным.