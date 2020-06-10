Управление образования города Баку обратилось к родителям

Продолжаются онлайн-собеседования для приема в I класс общеобразовательных учреждений Баку детей, не привлеченных в группы дошкольной подготовки по секторам на других языках.

Как сообщили Report в Управлении, онлайн-собеседования имеют особое значение с точки зрения повышения эффективности мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса (COVID-19)

"Родителям (законным представителям) создали условия для выбора онлайн или традиционной формы собеседования, не удивительно, что родители больше предпочитают онлайн-собеседования.

Предварительные наблюдения позволяют говорить, что дети рядом с членами семей, в домашней обстановке чувствуют себя свободней.

Участвуя в онлайн-собеседованиях, каждый родитель поддерживает превентивные меры по предотвращению распространения инфекции коронавируса, обеспечивает более надежную защиту жизни и здоровья свою и своих детей.

Онлайн-собеседования оказывают положительное действие на родителей и детей и с психологической точки зрения, создают возможность для более легкого прохождения этапа оценивания устных навыков детей.

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией пока не известно время проведения традиционного (непосредственного) собеседования для приема детей в I класс по секторам общеобразовательных учреждений, преподаваемым на других языках".